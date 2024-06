Buntes & wildes Treiben auf der Regenbogenparade

Europa wählt und Wien feiert. Zahlreiche Demonstranten und Feierwütige kamen am Samstag Nachmittag zusammen, um gemeinsam mit der stärksten Waffe der Welt zu kämpfen - der Liebe. 340.000 Menschen sollen laut Veranstaltern am Samstag an der Regenbogenparade am Wiener Ring teilgenommen haben. Unter dem Motto „Pride is a demonstration“ wurden mehr Rechte für LGBTIQ-Menschen gefordert.