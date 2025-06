FPÖ bekommt einen neuen Landesgeschäftsführer

Der 45-jährige Bürser hat bereits seit vergangenem November in der FPÖ-Landesgeschäftsstelle mitgearbeitet und war somit auch in den Gemeindewahlkampf im Frühjahr involviert. Zuvor war Winder unter anderem 14 Jahre im Marketing eines Gastro- und Freizeitzentrums in Bludenz tätig. Die Partei dankte Dominik Hagen ausdrücklich, dieser habe in den vergangenen Jahren „maßgeblich zur sehr positiven Entwicklung der Vorarlberger Freiheitlichen beigetragen“.