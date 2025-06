Zwei Drittel leiden unter Sommerhitze in Wohnungen

18 Prozent der Personen, die in Wohnungen leben, gaben in der von Integral durchgeführten Umfrage (Altersgruppe 16 bis 75 Jahre, 1000 Befragte) an, dass ihnen während Hitzewellen in der eigenen Wohnung unerträglich heiß ist. Besonders betroffen sind Menschen in unsanierten Wohnungen. Von der Wohnform lebten 46 Prozent in einem Einfamilien- oder Reihenhaus, 43 Prozent in einer Wohnung unterhalb des Dachgeschoßes sowie elf in einer Wohnung im Dachgeschoß.