Spar-Tipps gegen Hitze in den eigenen vier Wänden

Die Hitzewelle ist in Wien angekommen. So schnell konnten sich die Bewohner auf die heißen Nächte gar nicht vorbereiten. Vor allem jene, die im Homeoffice sitzen, freuen sich über ein bisschen Abkühlung in der Wohnung. Die „Krone“ präsentiert günstige Methoden, für eine Prise Erfrischung.