Gemeinsam tragen, was man allein nicht tragen kann

Egal, wo man am Mittwoch in Vorarlberg unterwegs war, überall ist der Amoklauf, der am Mittwoch elf Menschen das Leben gekostet hat, Gesprächsthema Nummer 1. Das Bedürfnis, über die unsagbaren Vorkommnisse zu sprechen und zu versuchen, das Ausmaß der Gewalttat gemeinsam zu erfassen, scheint groß zu sein. Das öffentliche Leben gab diesem Bedürfnis auch den nötigen Raum, denn es galt äußerste Zurückhaltung. Das Land sagte kurzerhand seine Pressekonferenz zur Waldwoche ab, auch die Landesorganisation der SPÖ cancelte ihre Pressekonferenz zum Thema Geburtenstation am Landeskrankenhaus Bludenz.