13.000 Unterschriften gegen den Sozialabbau

Grüne beklagen Rückschritte

Unterstützt werden die Forderungen von den Vorarlberger Grünen: „Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben kein Verständnis dafür, dass Schwarz-Blau auf der einen Seite hunderte Millionen für überdimensionierte Straßen und Tunnel verschleudert, während auf der anderen Seite bei Kindern, Familien und Menschen mit Behinderungen gespart wird“, kritisiert Sozialsprecherin Christine Bösch-Vetter. Sie moniert, dass Schwarz-Blau das Land in Sachen Inklusion um Jahrzehnte zurückwerfe: „Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist kein Luxus, den man sich in guten Zeiten leistet und in schlechten streicht. Alle Menschen haben das Recht, an der Gesellschaft teilzuhaben.“