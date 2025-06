Der Amoklauf in Nenzing, ein Vorarlberger Trauma

Woher kamen die Waffen?

In den Tagen und Wochen danach entbrannte am Amoklauf in Nenzing auch eine sicherheitspolitische Debatte. So hatte gegen den Täter, der enge Verbindungen in die Neonaziszene pflegte, seit 2004 ein Waffenverbot bestanden. Woher hatte er sich also die illegalen Waffen besorgt? Diese Frage ist bis heute unbeantwortet.