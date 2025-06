Beifahrerin (65) bei Crash schwer verletzt

Es war gegen 17.45 Uhr als ein 27-jähriger Pkw-Lenker aus Bizau auf der L200 in Fahrtrichtung Bezau unterwegs war. Im Bereich der Kreuzung „Hof“ wollte er nach links in das Ortsgebiet von Bezau abbiegen. Dabei hatte er die Rechnung nicht mit dem 66-jährigen Pkw-Lenker aus Konstanz gemacht, der ebenfalls auf der L200 unterwegs war, allerdings in Richtung Bersbuch unterwegs war – so krachten die beiden Fahrzeuge an der Kreuzung gegeneinander.