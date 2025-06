Die „Swiss Connection“ bei Altach wächst weiter

Thies: „Flavia passt zu unserer Spielphilosophie“

„Wir freuen uns sehr, dass sich Flavia für den SCR Altach entschieden hat“, sagt Thies in einer Vereinsaussendung. Mit ihr verstärke man das Team gezielt auf einer Schlüsselposition. „Flavia bringt nicht nur sportliche Klasse mit, sondern auch die Fähigkeiten, um in entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen. Sie passt hervorragend zu unserer Spielphilosophie und zu den Werten, für die unser Verein steht. Wir sind überzeugt, dass sie sich schnell integrieren und eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen wird“, so der Schweizer weiter.