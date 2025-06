Zwei Musikerinnen und das Thema der Nacht

Was sie schließlich am Pfingstmontag im Pförtnerhaus der Stella in Feldkirch boten, war Spitzenklasse, war Liedinterpretation vom Allerfeinsten. Die Sängerinnen, Sänger und Liedpianisten, die bald bei der Schubertiade in Schwarzenberg auftreten werden, dürften schwerlich diese Qualität überbieten können, die Corinna Scheurle und ihre Begleiterin am Klavier, Hanna Bachmann, präsentierten.