Hundehalter beim Gassigehen mit Messer überfallen

Als der Hundehalter zur Polizei geht und die Sache zur Anzeige bringt, hegt er bereits den Verdacht gegen die 40-Jährige, die er aus dem Drogenmilieu kennt und zudem seine Nachbarin ist. Den Beweis liefert jedoch erst die Überwachungskamera der Bank. Auf dem Video zu sehen sind nämlich die beiden Angeklagten, beim Geldabheben in der Tatnacht. Im Prozess gibt die 40-Jährige an, schon öfters für den Hundehalter Geld abgehoben zu haben. Schließlich sei er ihr Nachbar. Ihren 38-jährigen Freund habe sie in jener Nacht nur zur Bank begleitet, weil sie sich im Dunkeln gefürchtet habe.