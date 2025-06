Jugendlicher in Wald entführt und geschlagen

Am 5. Mai wurde der Jugendliche unter einem Vorwand auf einen Friedhofsparkplatz in Lindau gelockt. Gemeinsam mit einem Freund traf der Jugendliche dort ein – kurz darauf wurde er von drei teils maskierten Männern mit einem Schlagstock und einer Handfeuerwaffe bedroht und zum Einsteigen in ein Auto gezwungen, dem Begleiter des Teenagers gelang die Flucht.