In Österreich lebender Italiener festgenommen

Unternehmen waren auf Strohmänner registriert

Die gewaschenen Beträge sollen laut Ermittlungen regelmäßig in bar an den norditalienischen Bauunternehmer zurückgeführt worden sein. Dieser habe de facto als Geschäftsführer von sieben Bauunternehmen fungiert, die auf Strohmänner registriert waren und über Jahre hinweg direkte Steuern sowie Mehrwertsteuer in Höhe von über 28 Millionen Euro hinterzogen hatten.