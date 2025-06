Landesrechnungshof prüft und rügt Glasfaserausbau

In sechs Lavanttaler Gemeinden sollen Glasfaseranschlüsse möglich werden: in Bad St. Leonhard, Frantschach-St. Gertraud, Preitenegg, Reichenfels, St. Georgen im Lavanttal und Wolfsberg. Daher plant die BIK, die Breitbandinitiative Kärnten GmbH, 726 Kilometer Glasfaserkabel zu verlegen. Bis zu 1970 Anschlüsse sollen im Lavanttal im Zuge dieses Projektes möglich sein. Die Kosten liegen bei rund 19,16 Millionen Euro, wovon der Bund in der Initiative „Breitband Austria 2030“ die Hälfte fördert. Dieses Großvorhaben hat nun der Landesrechnungshof geprüft.