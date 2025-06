Österreicherin stürzt in der Schweiz in den Tod

Tragisch endete am Pfingstmontag der Ausflug einer Österreicherin in die benachbarte Schweiz. Bei einer Wanderung im grenznahen Kanton Appenzell Innerhoden kam die 54-Jährige vom Weg ab, stürzte in weiterer Folge 70 Meter und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.