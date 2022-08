Mutter (31) und Tochter (5) stürzten in den Tod

Das tragische Unglück war nicht der erste tödliche Unfall in dieser Region. In den vergangenen Monaten hatte bereits drei andere Bergsportler im Alpstein-Massiv ihr Leben gelassen. Ende Mai rutschte ein 44-Jähriger beim Überqueren eines Schneefelds aus und stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe. Vor gut zwei Wochen stürzten innerhalb von nur einer Stunde, ein Mann und eine Frau, unabhängig voneinander, aber an beinahe an derselben Stelle, in den Tod.