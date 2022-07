Der Bergtod schlug in 60 Minuten gleich zweimal zu

Erst am Wochenende hatte die Schweizer Berggemeinde Wasserauen (Kanton Appenzell Innerrhoden) unweit der Grenze zu Vorarlberg für Schlagzeilen gesorgt, als es zu einer heftigen Kollision zwischen einem SUV und einer Zuggarnitur der Appenzeller Bahn gekommen war, bei der sich zwei Pkw-Insassen schwer verletzten. Nun sind dort zwei Wanderer unabhängig voneinander innerhalb von nur einer Stunde in den Tod gestürzt - noch dazu fast an der gleichen Stelle.