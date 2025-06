Nicht alle Badestellen sind ungefährlich

Diese Woche sind nach der ausgiebigen Kaltwetterfront hochsommerliche Temperaturen zu erwarten. Bäder, Seen und Bäche laden zur Abkühlung ein. Zwar werden Badestellen an Bächen und Flüssen besonders von Kindern und Jugendlichen gerne genutzt, doch auf die dort lauernden Gefahren wird oft vergessen: Sehr viele Bach- und Flussläufe in Vorarlberg stehen nämlich in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Kraftwerksbetrieb.