„Rosenkavalier“ mit viel Kraft & wenig Raffinesse

Der im Januar verstorbene Schenk, der dieser Tage seinen 95. Geburtstag gefeiert hätte, hat die „Komödie für Musik“ sehr organisch aus der Partitur heraus erarbeitet, ja die Gesten und Blicke der Figuren quasi aus den Noten herausgeschält. Vieles sei ja in Text und Musik bereits vorgezeichnet, beschrieb Schenk seine Arbeit selbst in einem Interview – man müsse also nur genau lesen und hinhören.