Was tun bei Amokläufen? Schulen wollen reagieren

Schon jetzt Krisenpläne und Übungen

An den Schulen gebe es schon jetzt Maßnahmen, um diese zu einem sicheren Ort zu machen. An allen gebe es an die regionalen Erfordernisse angepasste Krisenpläne, die Standorte seien im engen Austausch mit den Einsatzkräften in ihrer Region. An den Schulen fänden auch regelmäßig Übungen zu unterschiedlichen Krisenszenarien statt. Gewaltprävention stehe außerdem an den Schulen schon seit Längerem an erster Stelle, im Doppelbudget sei auch eine Aufstockung der psychosozialen Unterstützung fixiert.