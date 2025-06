Kunstforum: Zukunft offen, Abramovic in Albertina

Brugger plant „hinreißenden“ Neustart

Auch wenn die Räumlichkeiten auf der Freyung, wo das Kunstforum seit seiner Eröffnung 1980 logiert, demnächst Geschichte sind, arbeitet Ingried Brugger weiter an einer Zukunft der Institution: „Das etablierte Haus ist unverzichtbar für die Wiener Ausstellungslandschaft. Wir arbeiten weiterhin an der Zukunft des Kunstforums Wien an einem neuen Standort und mit einem zukunftsweisenden Konzept.“ Derzeit gelte es, sowohl einen neuen Standort als auch eine nachhaltige Finanzierung zu sichern. Details dazu will Brugger im Herbst verlautbaren: „Wenn es gelingt, wird es hinreißend!“