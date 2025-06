Schwarze Kammer und ein abwesendes Politiker-Trio

Möglich, dass die Kammer hier sparen und Unternehmern aus diesen Bezirken eine weite Anreise zur Sitzung des Parlaments ersparen will. Viel an Ersparnis kann das aber nicht sein, da es nur zweimal im Jahr tagt. Wahrscheinlicher ist, dass man sich in Zeiten wie diesen auf der Suche nach Funktionären immer schwerer tut und somit im urbanen Bereich um Innsbruck noch am ehesten jemand bereit ist, sich für die Interessen der Unternehmer einzusetzen. Wenngleich die in vergangenen Jahren erzielten Erfolge – etwa am Beispiel Bürokratieabbau – überschaubar bis nicht zu sehen sind. Böse Zungen behaupten hingegen, dass gezielt der Raum Innsbruck mehr vertreten ist, weil man hier seitens des Wirtschaftsbundes die Zügel noch besser in der Hand hat als in so manchem Bezirk.