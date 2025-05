„Wirtschaftskammer ist ein aufgeblasener Apparat“

Wahl war reine Routine

Thalers Wahl diese Woche war also reine Routine. So wie vieles in dieser Sitzung des Wirtschaftsparlaments, das zweimal im Jahr tagt. Warum? Weil der Wirtschaftsbund, dem Thaler als Obfrau vorsteht, mit fast 70 Prozent das Sagen hat. Die anderen Parteien SPÖ, Grüne und Unos (Neos) spielen – abgesehen von der FPÖ (15 %) – keine Rolle.