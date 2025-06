Weichen für Ärztehaus in Hirschegg gestellt

Umsetzungsbeschluss bereits am 8. Juli?

Nach dem einstimmigen Votum der Gemeindevertretung soll in einem nächsten Schritt die Unterzeichnung der Projektsicherungsverträge und der Baurechtsverträge erfolgen. Läuft alles nach Plan, könnte bereits am 8. Juli bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung der offizielle Umsetzungsbeschluss gefasst werden. Einen Kostenrahmen für das Großprojekt gibt es noch nicht, dafür müssen erst die genauen Baupläne vorliegen.