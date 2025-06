Bratl übernimmt Leitung der Maria Ebene

Dass die seit dem Abgang von Philipp Kloimstein vakante Führungsposition so schnell besetzt werden konnte, kommt durchaus überraschend, zumal potenzielle Bewerber nicht gerade Schlange gestanden haben sollen. Die 45-jährige Bratl bringt alle nötigen Qualifikationen mit und kann auf einen beeindruckenden Lebenslauf verweisen. Derzeit ist die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin sowie Allgemeinmedizinerin als Oberärztin an der Psychiatrie St. Gallen tätig, genauer in der Tagesklinik am Ambulatorium in Rorschach.