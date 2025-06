Die schönsten Wochenmärkte im Bodenseeraum

Tettnang: Flanieren in Hopfenmetropole

Tettnang ist weitum bekannt für den Hopfenanbau, vielen gilt der in der Region geerntete Hopfen als der beste der Welt. Dabei hat das Umland der kleinen Stadt weit mehr zu bieten, wie der „Städtlesmarkt“ in der Montfortstraße jeden Samstag (7 bis 13 Uhr) beweist: Hier gibt es neben Gemüse und Obst auch Fisch, diverse Fleischprodukte und frisches Brot. Wem am Samstag der Trubel zu groß ist, der kann auf den etwas kleineren Wochenmarkt am Montfortplatz ausweichen – dieser findet immer am Dienstagvormittag statt.