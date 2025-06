Elementarpädagogen fordern langfristige Sicherheit

Damit Eltern von Dreijährigen, die in privaten Kleinkindgruppen betreut werden, nicht mehr zahlen müssen, als wenn die Kleinen in den Kindergarten gehen würden, schießt das Land Geld zu. Die Tarifharmonisierung sorgt dafür, dass Eltern für die Betreuung ihrer dreijährigen Kinder – egal ob im öffentlichen Kindergarten oder in einer privaten Kleinkindgruppe – denselben Monatsbeitrag zahlen. Aktuell sind das 46 Euro. Ohne diese Förderung müssten Eltern in privaten Einrichtungen monatlich rund 240 Euro berappen. Bis zuletzt war unklar, ob das Land die private Betreuung auch im kommenden Jahr fördern wird. Das hat bei Eltern wie auch bei den Einrichtungen, die vor der großen Herausforderung bezüglich Personalplanung standen, für große Verunsicherung gesorgt. Nun gab es die Zusage, dass die Tarifharmonisierung zumindest bis August 2026 verlängert wird – die „Krone“ berichtete.