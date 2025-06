Große Tochter Ute Bock

Ein sinnvolles Fußballturnier

Sollte jemand im Moment gerade auf der Leitung stehen: Das von Ute Bock (1942 – 2018) im Jahre 2002 gegründete Wohn- und Integrationsprojekt setzt sich unter dem Motto „Damit Flüchtlinge eine Chance haben“ für geflüchtete Menschen ein und bietet heute im „Ute Bock Haus“ Wohnraum für rund 70 Menschen und Platz für Beratungseinrichtungen. Zeitlebens stand Ute Bock für eine solidarische Gesellschaft, in der Menschen, die ohnehin schon genug Probleme haben, nicht an den Rand gedrängt, sondern unterstützt werden. Der im Iran geborene Filmemacher Houchang Allahyari hat die Arbeit dieser ganz großen Österreicherin in zwei sehenswerten Filmen unsterblich gemacht, aber auch eine Veranstaltung wie der Ute Bock Cup leistet einen wertvollen Beitrag dazu, dass ihr Name weiterhin im kollektiven Gedächtnis bleibt. Es gibt also auch sinnvolle Fußballturniere und das ist gut so.