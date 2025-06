Sepp SCHELMhorn von den NEOS geht wieder baden

Was ist denn nun wieder passiert? Der Politiker mit den Beliebtheitswerten von Rosenkohl schlüpfte in einem Werbevideo für ein digitales Medium in eine windelartige Hose und ließ sich rücklings ins Wasser fallen. Ursprünglich war Schellhorn alias Sepp SCHELMhorn als Experte für Deregulierung gedacht, tritt aber als Reklame-Maskottchen offensichtlich lieber in die Fußstapfen von Meister Proper oder Käpt’n Iglo. In Sachen Peinlichkeit legt er mittlerweile ein Duracell-Hasen-Tempo vor, das selbst in der österreichischen Innenpolitik seinesgleichen sucht.