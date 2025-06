Tot im Park: Frau und Baby geben Rätsel auf

Leiche von Frau in Müllsack versteckt

Nur wenige Meter weiter dann der nächste Horror: Unter Oleanderbüschen versteckt lag der leblose Körper einer Frau – eingepfercht in einem schwarzen Müllsack. Ihr Zustand? Bereits so stark verwest, dass eine Identifizierung kaum möglich ist. Keine Papiere, kein Hinweis auf ihre Identität.