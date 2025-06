Nach Baum-Mord geben Knospen einen Hauch Hoffnung

Wer macht so etwas? Das fragten sich nach dem Vandalenakt auf einem Feld von Landwirt Josef Stirmayr in Gramastetten zahlreiche Landsleute. In der Nacht von 2. auf 3. Mai wurden 24 seiner drei bis zehn Jahre alten Obstbäume „geköpft“, also mit Säge oder Axt umgeschnitten beziehungsweise umgehackt. Der Tatort liegt rund 100 Meter vom Bauernhof entfernt.