Freundlicher Trump | Reform-Chancen

Freundlicher Trump. Nein, er hat ihn nicht heruntergeputzt wie vor ein paar Wochen den ukrainischen Präsidenten. Ganz im Gegenteil: Donald Trump zeigte am Donnerstag, wie freundlich und handzahm er auch sein kann. Friedrich Merz, der neue deutsche Bundeskanzler, zu Gast im Weißen Haus – da zeigte sich der Hausherr von seiner süßesten Schokoladenseite. Die beiden Herren schmeichelten einander, dass es beinahe schon kitschig wirkte. Da war Merz wohl gut vorbereitet und fand die richtigen Worte. Gute Atmosphäre, freundliche Worte und Gesten – alles in bester Ordnung also zwischen den USA und Deutschland, gar zwischen den USA und der EU? Nein, vielleicht wenigstens ein Schwenk in die richtige Richtung. Aber Trump und Schwenk – das kann ganz leicht und ganz rasch, wie die Welt zuletzt vielfach erlebt hat, auch in die ganz andere Richtung gehen.