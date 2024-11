Ex-Benko-Mann Stadlhuber dockt bei „Mini-Dubai“ an

Abschied ohne Reue

In ebendieses umstrittene Projekt ist mittlerweile auch Christoph Stadlhuber involviert, zwölf Jahre lang an der Spitze der heute insolventen Signa Holding. Erst Anfang Juni hatte sich René Benkos ehemaliger Wien-Statthalter per eigenwilligem Social-Media-Posting mit viel Selbstlob von dem Pleiteunternehmen in die Selbständigkeit verabschiedet – ohne den Finanzjongleur und Signa-Erfinder selbst mit nur einem Wort zu erwähnen. Schon wenige Stunden später werkte der 57-Jährige für das Projekt Sonnenweiher. Das geht aus Unterlagen hervor, die der „Krone“ und „News“ vorliegen.