Speck als Wahlwerbung: Anzeige für Bürgermeister

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Das muss jetzt auch die ÖVP in Grafenwörth im Bezirk Tulln feststellen. Denn sie hat an die Haushalte keine Kugelschreiber oder andere mehr oder weniger nützliche Utensilien verteilt, sondern Genießbares. Wein, Prosecco, Schokolade und Speck waren unter anderem in der Geschenkbox. Doch nun sieht sich Bürgermeister Alfred Riedl, der 2021 aufgrund umstrittener Grundstücksverkäufe in die Schlagzeilen geraten und danach als Gemeindebundchef zurückgetreten war, mit einer Anzeige konfrontiert.