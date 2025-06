Nach Brand: Stinatz ringt um sein kulturelles Herz

„Jetzt liegt alles in Trümmern“

Am Tag danach herrscht tiefe Betroffenheit. Kaum jemand schaute nicht am Ort des Geschehens vorbei. Viele Leute stehen mit Tränen in den Augen vor dem abgebrannten Gebäude. Denn was das Heimathaus war, geht über Mauern hinaus. „Es war unser kulturelles Wohnzimmer, der Abschlussort der kroatischen Sprachwoche, ein Ort für Hochzeiten, Feiern, die Jugend“, so Bürgermeister Andreas Grandits. „Jetzt liegt alles in Trümmern.“ Für den Obmann des Verschönerungsvereins, Valentin Grandits, ist klar: „Der ideelle Schaden ist enorm.“