Die schöne Muse in der Badewanne eines Monsters

Lee Miller steht vor Adolf Hitlers Badewanne in dessen Münchner Wohnung. Es ist der 30. April 1945. In der US-Uniform der Fotografin hängt noch der Todesgeruch aus dem KZ in Dachau, das sie eben besucht hat. Lee Miller entkleidet sich, steigt in die blitzblank geputzte Wanne, arrangiert die Szenerie – und lässt sich fotografieren.