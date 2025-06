Ibiza zieht jetzt die Notbremse bei Touristenautos

Wohnungsnot durch Ferienvermietungen

Auch der Mietmarkt in Spanien steht unter Druck. Im Mai ordneten die Behörden die Löschung von mehr als 65.000 illegalen Airbnb-Angeboten an. Grund dafür ist der zunehmende Mangel an bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in touristischen Hochburgen wie Barcelona, Palma oder Málaga. Landesweit wird die Zahl der Ferienwohnungen über Plattformen wie Airbnb auf über 400.000 geschätzt.