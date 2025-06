Wienerin: „P. Diddy hat mich vergewaltigt“

„An dem Tag habe ich für mich zum ersten Mal ausgesprochen: ,Ich wurde vergewaltigt‘“, berichtet die blonde Frau im Interview mit PULS 24. „Hinter der Diskothek waren drei bis vier große Tourbusse. Dann sind wir in einen Tourbus gegangen. Er hat mir persönlich das zweite Getränk angeboten. In großen Tourbussen ist ganz hinten ein großes Schlafzimmer.“ Sie will für Gerechtigkeit kämpfen.