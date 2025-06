„War vor Home Invasion vier Tage wach wegen Koks“

Der Mann, der am Montag im großen Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wels sitzt, hat breite Schultern, wirkt aber eher schmal. Seine Haare sind zurückgegelt, sein Blick ist leer und traurig. Zusammengefallen sitzt er am Anklagestuhl und lauscht den Ausführungen des Staatsanwalts. Er wurde nämlich beschuldigt, gemeinsam mit einem immer noch unbekannten Komplizen am 25. November des Vorjahres einen Bad Ischler Unternehmer in dessen Haus mitten in der Nacht brutal ausgeraubt und schwer verletzt zu haben – eine Home Invasion.