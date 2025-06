Event-Profi betritt jetzt die Software-Bühne

Wer Sabine Weiler sagt, denkt an die Kultur- und Event-Branche, in der sie in Oberösterreich und darüber hinaus eine fixe Größe ist. In den letzten Monaten steckte sie abseits der Planung von Veranstaltungen viel Zeit in den Aufbau einer digitalen Plattform, die zuerst mit der Möglichkeit der Getränke-Vorbestellung startete und dann um ein Ticketing-Service und ein Einladungsmanagement erweitert wurde.