Zahl der Jobsuchenden ging im Mai weiter zurück

Der Blick auf die Branchen macht klar, welche Bereiche im Vergleich zu 2024 besonders unter Druck gekommen sind. So stieg die Zahl der Jobsuchenden stark im Segment der Herstellung von Waren und im Handel. Gerade Letzterer leidet enorm unter der gebremsten Kauflaune, die Firmen in Schieflage bringt. Insolvenzen bekannter Marken, wie etwa Palmers, sorgen für Einschnitte in den Filialnetzen. So sperrte der Wäschehersteller auch den Standort an der Mozartkreuzung mitten im Herzen der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu. Dabei war dieser erst in den letzten Jahren zu einem Flagship-Geschäft umgebaut worden.