Heimathaus Stinatz bei Großbrand völlig zerstört

Ein Blitz, ein Knall und wenige Minuten später stand das historische Heimathaus in Stinatz lichterloh in Flammen. Ein verheerender Großbrand hat am Sonntagabend das kulturelle Juwel der Gemeinde in Schutt und Asche gelegt. Zwei denkmalgeschützte Gebäude des Heimathauses wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Als Brandursache vermutet man einen Blitzeinschlag während eines schweren Gewitters. Der Verlust für die Gemeinde ist nicht nur materiell, sondern auch emotional kaum zu fassen.