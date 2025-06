Die Erdbeerkönigin ist gekrönt: Hoch lebe Lara!

Besuch beim Bundespräsidenten

Wie immer, waren die Mädchen aus Wiesen zwischen 16 und 25 Jahren aufgefordert worden, sich für das Amt der Österreichischen Erdbeerkönigin zu bewerben. Stehen die Kandidatinnen fest, wird ein Wahlzettel an jeden Haushalt verschickt, der ausgefüllt am Gemeindeamt abzugeben ist. Wie ihre Vorgängerinnen, wird Lara I. dem Bundespräsidenten einen Besuch abstatten und Alexander Van der Bellen in der Hofburg ein Körberl überreichen. Ebenso wird Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Landhaus die Erdbeeren verkosten dürfen. Im Laufe des Jahres stehen noch weitere Auftritte an, etwa beim Ball der burgenländische Wirtschaftskammer.