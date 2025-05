Mann in Wien erschlägt im Blutrausch Spaziergänger

Ein mysteriöses Tötungsdelikt hielt Wien-Favoriten seit Mitte Mai in Atem: Nachdem ein 27-Jähriger mitten in der Nacht mit massiven Kopfverletzungen auf einem Gehsteig aufgefunden worden und später im Spital an deren Folgen verstorben war, hat die Polizei nun einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen.