Kurz und der Heißluftballon | Leseschwäche

Leseschwäche. Die erwachsenen Österreicher, vor allem die älteren, können immer schlechter rechnen und lesen – zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie, die hierzulande von der Statistik Austria betreut wird. Bei dieser in 31 Staaten durchgeführten PIAAC-Erhebung werden im Gegensatz zur bekannteren PISA-Studie nicht Schüler, sondern Erwachsene von 16 bis 65 Jahren getestet. Und da fällt unser Land vor allem bei den Menschen ab 35 besonders auf, weil hier – auch im Gegensatz etwa zu Deutschland, vor allem die Lesekompetenz deutlich abnimmt. Das liegt nur zum Teil an zugezogenen Mitbürgern, eine Mehrheit der Leseschwachen sind hier geborene und aufgewachsene Österreicher. Es scheint so, als würde die Lesefähigkeit in bildungsfernen Schichten mit zunehmendem Alter deutlich abnehmen. Ein Alarmzeichen.