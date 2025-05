Transfer-Hammer? „Er hat bereits ein Haus gekauft“

Die sportliche Zukunft von De Bruyne jedenfalls ist ein heißes Thema auf dem Transfermarkt. Seitdem sein Abschied vom englischen Serienmeister Manchester City veröffentlicht worden war, wurde 33-Jährige mit einer Reihe von Klubs in Verbindung gebracht. Nun bahnt sich eine Entscheidung an. Es heißt, De Bryune soll für drei Jahre in Neapel unterschreiben.