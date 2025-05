Sprengt Geert Wilders niederländische Koalition?

Der PVV-Vorsitzende fordert nämlich die Schließung der Grenzen seines Landes für alle Asylwerber. Dabei schielt er auf die neue deutsche Härte an den Grenzen des Nachbarlandes. Er drohte auch mit dem Austritt aus der Koalition, sollten ähnliche Schritte nicht in Kürze auf den Weg gebracht werden. „Wenn sich nicht schnell etwas ändert, dann sind wir weg“, so Wilders.