Bei 22-Jährigem brannten alle Sicherungen durch

Er galt bereits als geheilt – aber am 13. März waren bei einem 22-Jährigen offenbar die Sicherungen durchgebrannt. Innerhalb nur weniger Stunden soll er zwei räuberische Diebstähle und einen bewaffneten Raub begangen haben. Dafür wurde am Montag in Wels – zum zweiten Mal – seine Unterbringung entschieden, noch nicht rechtskräftig.