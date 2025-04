5000 Oasis-Fans mit falschen Tickets betrogen

Das nutzten Betrügerinnen und Betrüger aus. Noch am selben Tag boten sie Tickets auf nicht offiziellen Wiederverkaufsseiten für mehrere Hundert oder sogar Tausend Pfund an. Die britische Lloyds-Bank berichtete am Mittwoch, ungefähr 1000 Betrugsopfer unter den Kundinnen und Kunden zu haben. Im Durchschnitt hätten sie 436 Pfund verloren (umgerechnet 509,13 Euro), in einem Extremfall waren es sogar 1700 Pfund (umgerechnet 1985,14 Euro).