Posse um vermeintlich „faule Vorarlberger“

Hohe Teilzeitquote bei Frauen

Nun weist Vorarlberg aber bekanntlich eine der höchsten Frauen-Teilzeitquoten in Europa auf, folglich liegt die Durchschnittsarbeitszeit zwangsläufig unter dem Niveau anderer Regionen. „Wer so rechnet, verkennt nicht nur die Lebensrealität der Beschäftigten, sondern ignoriert auch die Ursachen für hohe Teilzeitquoten“, echauffiert sich der ÖGB-Landesvorsitzende Reinhard Stemmer und verweist auf das eigentliche Grunddilemma: Aufgrund fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen und mangelnder Unterstützung in der Pflege (Anm.: In keinem anderen Bundesland werden mehr betreuungsbedürftige Personen in den eigenen vier Wänden gepflegt als in Vorarlberg) sei es vielen Frauen schlicht nicht möglich, mehr zu arbeiten. Stemmers Conclusio: „Wer die Arbeitsleistung der Menschen ernsthaft steigern will, muss Rahmenbedingungen schaffen, die Vollzeitbeschäftigung auch ermöglichen. Das heißt: flächendeckende, ganztägige und leistbare bzw. kostenlose Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr sowie umfassende Unterstützung in der Pflege. Alles andere ist zynisch.“